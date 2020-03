Criza coronavirusului a dat deja primele campioane inainte de termen! Cele 3 tari care au decis acordarea titlului in avans

Sportul mondial s-a oprit in loc din cauza pandemiei de coronavirus.

Fotbal, tenis, baschet sau handbal, toate disciplinele sportive au fost afectate grav de raspandirea rapida a virusului Covid-19. Multe campionate se vad in imposibilitatea de a mai programa restul etapelor in timp util, asa ca unele tari au decis deja acordarea titlurilor de campioana.

Baschetul este primul sport care recurge la asemenea masuri. Campioana Lituaniei a fost desemnata cu 12 etape inainte de final, Zalgiris Kaunas fiind beneficiara acestei decizii. De asemenea, Dnipro a iesit campioana in Ucraina, aflandu-se la mica distanta de locul doi ocupat de Kiev Basket. In fine, cea de-a treia tara este Elvetia, unde scenariul este unul dramatic: Fribourg Olympic a castigat titlul chiar inainte de inceperea play-off-ului cu doar un punct avantaj in clasament.