Baschetbalistul din NBA infectat cu Covid-19 a facut glume pe seama virusului, insa acum se revanseaza si doneaza O AVERE

Rudy Gobert a fost confirmat pozitiv cu coronavirus.

Baschetbalistul lui Utah Jazz a facut o gluma proasta la conferinta de presa, cand a atins in gluma microfoanele jurnalistilor prezenti, la acel moment nestiind daca este purtatorul noului virus. Fanii din intreaga lume au ramas socati de cele intamplate, iar Gobert nu a ramas indiferent. Acesta a decis sa dorenze 500.000 de dolari catrei cei care lupta impotriva Covid-19 din Utah, Oklahoma si Franta, dar si catre toti oamenii care lucreaza la arena lui Utah Jazz.

"Vreau sa le multumesc tuturor pentru sustinerea pe care mi-ati acordat-o. Am trecut prin mulet de cand am primit diagnosticum, mai ales frica si rusine. Vreau sa-mi cer scuze fata de persoanele pe care le-am deranjat cu comportamentul meu. Atunci nu stiam ca sunt infectat si nu mi-a pasat, dar nu am vreo scuza. Sper ca povestea mea sa fie o lectie si un avertisment care sa ii faca pe toti sa trateze acest fenomen cu seriozitate", a spus Rudy Gobert.