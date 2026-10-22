Potrivit datelor comunicate de importatorul Quantum Max, modelul electric a înregistrat aproximativ 1.700 de comenzi în luna septembrie și a ajuns pe primul loc în clasamentul mașinilor electrice.

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Noul hatchback electric folosește platforma SAIC E3 și are tracțiune față. Modelul este disponibil cu baterii LFP de 43 kWh și 54 kWh, în funcție de versiune, iar puterea ajunge la 149 CP sau 160 CP.

Autonomia maximă declarată este de până la 416 kilometri în ciclul combinat WLTP. În mediul urban, aceasta poate depăși 600 de kilometri, în funcție de versiune și condițiile de utilizare. La o stație de încărcare rapidă DC, bateria poate ajunge de la 10% la 80% în aproximativ 28-30 de minute, în condiții optime.

MG4 Urban are o lungime de 4,395 metri și un ampatament de 2,75 metri. Portbagajul oferă un volum de până la 577 de litri, inclusiv compartimentul de depozitare de sub podea.