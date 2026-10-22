Vlad Dragomir și Cătălin Itu luptă azi în Conference League, LIVE TEXT pe Sport.ro! Cum arată programul complet al etapei

Vlad Dragomir și Cătălin Itu luptă azi în Conference League, LIVE TEXT pe Sport.ro! Cum arată programul complet al etapei Conference League
SPORT.RO
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Etapa a 2-a din faza grupei unice din Conference League se va desfășura joi, 22 octombrie.

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Conference LeagueEtapa #2catalin ituvlad dragomirPafos
Din articol

Kairat Almaty - Panathinaikos, de la 17:30

Nordsjaelland - CSKA Sofia, cu Cătălin Itu, de la 19:45

Pafos - Riga, cu Vlad Dragomir, de la 19:45

Getafe - Lugano, de la 19:45

Iberia 1999 - Mjallby, de la 19:45

Inter Escaldes - Universitatea Craiova, de la 19:45

Link-ul pentru desfășurarea pe larg a partidei este aici.

Jablonec - Brighton, de la 19:45

Kauno Zalgiris - Brann, de la 19:45

Steaua Roșie Belgrad - Copenhaga, de la 19:45

Trabzonspor - Hearts, de la 19:45

Aarhus - Egnatia, de la 22:00

Ajax - Atalanta, de la 22:00

Borac Banja Luka - KuPS, de la 22:00

Braga - Gent, de la 22:00

Lincoln - Twente, de la 22:00

Midtjylland - St. Truiden, de la 22:00

Monaco - Freiburg, de la 22:00

Thun - Hajduk Split, de la 22:00

Clasamentul din Conference League

Clasamente oferite de Sofascore

Specialiștii au decis! Unde va termina Universitatea Craiova în grupa de Conference League

Universitatea Craiova este singura echipă din Superliga rămasă în cupele europene.

Oltenii au ratat calificarea în Champions League sau Europa League, iar acum vor trebui să se mulțumească de participarea în Conference League.

Deși au dominat autoritar în returul cu Ararat Armenia, duel ce a putut fi vizionat în direct pe VOYO, Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în Europa League. Oltenii au fost învinși în prelungirile partidei, după ce Laurențiu Popescu a apărat două penalty-uri, însă adversarii au profitat de o respingere în fața porții.

La fel ca anul trecut, Universitatea Craiova participă faza principală din UEFA Conference League. Pe olteni îi așteaptă șase meciuri extrem de dificile. Primul a fost cu Getafe, pe „Ion Oblemenco”, iar scorul a arătat 1-1.

După remiza cu formația din La Liga, specialiștii de la Football Meets Data au făcut toate calculele, iar Universitatea Craiova are o șansă de aproape 63% pentru a ajunge în play-off-ul competiției.

Totodată, elevii lui Filipe Coelho au primit, după simulările făcute de experți, un procentaj de 6,6% pentru a termina în primele 8 poziții în grupa unică din Conference League.

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