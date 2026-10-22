Înaintea confruntării din Andorra, Sport.ro a stat de vorbă cu Sebastien Aguero, fost jucător al celor de la Inter Escaldes, care a fost martor la duelurile cu FCSB din sezonul trecut. Andorranii au pierdut prima partidă, dar s-au impus cu 2-1 în retur, pe teren propriu.

Sebastien Aguero: „Jucând pe teren propriu, orice e posibil”

„Îmi amintesc foarte bine duelul cu FCSB. Sfatul pe care l-aș da celor de la Inter Escaldes este să joace fără presiune și să respecte planul de joc al antrenorului. Având în vedere că am jucat sub comanda lui Felip Ortiz, știu că el stabilește întotdeauna o strategie menită să ofere echipei sale cele mai bune șanse de a câștiga meciul.

În opinia mea, jucând pe teren propriu, orice este posibil. Împotriva celor de la FCSB, noi am câștigat cu 2-1 în manșa secundă, așa că cred că un egal, astăzi, ar fi deja un rezultat bun pentru Inter Escaldes”, a declarat Sebastien Aguero, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Francezul a bifat 16 apariții pentru Inter Escaldes, în care a oferit o pasă decisivă. În sezonul 2024-2025, el a cucerit titlul și Cupa Andorrei alături de formația din Escaldes.