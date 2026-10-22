Universitatea Craiova este singura echipă din Superliga României încă angrenată în cupele europene. Oltenii au debutat cu dreptul în faza principală din Conference League, campioana României remizând cu Getafe, scor 1-1.

Acum, pentru gruparea din Bănie urmează meciul cu Inter d’Escaldes. În conferința de presă premergătoare meciului din Andorra, Filipe Coelho a ținut să amintească că nu va fi un meci ușor, în ciuda diferenței cotelor de piață.

Universitatea Craiova, al doilea meci în Conference League, cu Inter d’Escaldes

Dacă în prima etapă a Conference League, Universitatea Craiova a remizat acasă cu Getafe (1-1), Inter Club d'Escaldes a pierdut în Suedia, 0-2 cu Mjallby AIF.

Specialiștii încep să facă anumite calcule și predicții în privința echipelor, cum va arăta faza eliminatorie și chiar cine va câștiga competiția! În ceea ce o privește pe Universitatea Craiova, publicația 1x1 FTBL preconizează că oltenii vor termina pe locul 15 faza principală și, astfel, vor fi parte din fazele eliminatorii ale întrecerii!

O clasare foarte bună e preconizată în cazul oltenilor, mai ales ținând cont de faptul că mai departe în competiție merg primele 24 de clasate.

Predicție Conference League: Universitatea Craiova va termina faza principală pe locul 15. Campioană, AS Monaco

Referitor la fazele eliminatorii, campioană este văzută AS Monaco, după o finală cu Brighton, iar decepția sezonului 2026-2027 este considerată că va fi Ajax. Revelație va fi Panathinaikos, conform predicției, iar golgheter va ieși Nikola Krstovic, de la Atalanta.