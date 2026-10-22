Înaintea rundei a 13-a, Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a vorbit despre forma echipelor și a numit principalele candidate la titlu.

Oficialul ardelenilor a intervenit telefonic în emisiunea VOYO SPORT LIVE și le-a indicat pe Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova drept formațiile care arată cel mai bine în acest moment.

„Cred că va fi la fel ca și anul trecut, o luptă până la final. Sunt trei echipe care arată foarte bine, care cumva se distanțează și care cred că sunt și favoritele la titlu. Pentru noi rămâne obiectivul de a intra în play-off. Avem experiența de anul trecut și de acum doi ani. E clar că va începe un nou campionat, dacă vom reuși să intrăm în play-off”, a declarat Radu Constantea la VOYO SPORT LIVE.

Radu Constantea este convins că FCSB va ajunge în play-off

Președintele lui U Cluj consideră că FCSB va recupera terenul pierdut și va prinde unul dintre primele șase locuri. Acesta a amintit și alte echipe care pot lupta pentru calificarea în play-off, precum Petrolul, Corvinul și Farul.

„Eu sunt convins că FCSB va fi în play-off și lupta se va da pe cele câteva locuri care rămân. Sunt echipe care arată foarte bine, Petrolul, Corvinul, inclusiv Farul. Va fi o bătălie strânsă până spre finalul sezonului regular pentru locurile de play-off”, a spus oficialul.

La momentul redactării acestui articol, Dinamo are 29 de puncte, Rapid 27, iar Universitatea Craiova 26. U Cluj ocupă locul al cincilea, cu 19 puncte, după șase victorii, o remiză și cinci înfrângeri.

Pentru formația pregătită de Cristiano Bergodi urmează duelul din deplasare cu Corvinul Hunedoara, programat vineri, 23 octombrie, nu mai devreme de ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.