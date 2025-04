Maria Mihalache (22 de ani) este una dintre cele mai promițătoare atlete ale României, în prezent.

Cu participări deja bifate în acest an la Campionatele Europene și Mondiale de atletism organizate de Olanda, respectiv China, sprintera Maria Mihalache se mândrește și cu un record național corectat în proba de 60 de metri, unde a parcurs distanța în doar 7,26 secunde. Precedentul record i-a aparținut, timp de 29 de ani, legendarei Ionela Tîrlea, care alergase proba de 60 de metri în 7,29 secunde.

Maria Mihalache, posesoare de record național la sprint în proba de 60 de metri, dar și fotomodel

Dar Maria Mihalache nu se laudă cu abilități doar în sport, ci și în modă. În emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Maria Mihalache a declarat că își alimentează această pasiune de aproximativ cinci ani, timp în care nu a renunțat la atletism, ci a progresat în abilitățile sale de sprint.

„A început acum cinci ani, în 2020, când am câștigat un curs de modeling. M-am dus acolo, am învățat să am o postura pe care trebuie să o am, să merg pe tocuri.



De atunci mi-am dezvoltat pasiunea asta și mi-am dat seama că îmi place să defilez pe podiumurile de modă. Am vrut să schimb puțin domeniul, îmi place,” a spus Maria Mihalache, în exclusivitate pentru SPORT.RO.