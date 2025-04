Planul Constantinei Diță pentru redresarea atletismului românesc

„În ultima perioadă, am obținut medalii pentru România prin mai mulți sportivi. Mai recent prin Rareș Toader la aruncarea greutății și prin Diana Ion la triplu salt. Să nu uităm că în 2023 am avut și medalia Alinei Rotaru (bronz la săritura în lungime). În ultimii ani, am avut ceva rezultate, dar nu sunt suficiente. Trebuie să avem mai multe rezultate, în special la Jocurile Olimpice.



E foarte dureros să vorbim despre stadionul ‘Iolanda Balaș’ și să arate în stadiul în care se află acum. Pe această cale, rog Guvernul României să vină alături de atletismul românesc. Este foarte bine să facem stadioane de fotbal, dar nu trebuie să uităm că toate sporturile au la bază atletismul. De aceea îmi doresc foarte mult să facem parteneriate și să lucrăm îndeaproape cu Guvernul și cu Agenția Națională pentru Sport și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, pentru a crea copiilor noștri, viitorilor campioni, condiții de pregătire. Se pot face proiecte pe fondul de la World Athletics. Probabil până acum nu s-a dorit, nu vreau să critic conducerea.



Atletismului românesc îi lipsesc mai multe lucruri. Poate lumea nu crede mentalitatea cu care vin din Statele Unite. În primul rând, avem nevoie de unirea noastră, a campioanelor olimpice, să venim alături de atletismul românesc. Echipa Federației Române nu înseamnă doar președinte și echipa din Federație. Echipa este formată din toți, de la juniori și până la președintele Federației.



Dacă Federația ascultă toate părerile antrenorilor, directorilor și sportivilor din țară și există o comunicare deschisă, eu cred că se pot face multe lucruri frumoase pentru atletism. Am numit proiectul nostru „Let’s shine again”, așa cum au strălucit campioanele noastre olimpice pe marile arene ale lumii.”, a declarat Constantina Diță, la Sport Total FM.