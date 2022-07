„Va juca regele!” Cristiano Ronaldo a anunțat pentru cine joacă și când „revine” pe teren 

Superstarul portughez le-a transmis conducătorilor de pe Old Trafford că își dorește să evolueze pentru o echipă care joacă în UEFA Champions League și că vrea să plece. Cristiano Ronaldo nu s-a prezentat la primele antrenamente ale lui Manchester United sub comanda lui Erik ten Hag, care a spus că vrea să se bazeze pe el în sezonul următor.

Totodată, atacantul nu s-a prezentat nici în turneul echipei pentru pregătirea sezonului următor, însă a revenit la Manchester în urmă cu câteva zile, iar presa internațională anunță că a făcut-o pentru a discuta cu șefii „diavolilor roșii” despre plecarea sa. Ronaldo s-a antrenat separat în toată această perioadă în care a fost asociat cu posibile transferuri la Atletico Madrid sau Sporting Lisabona și s-a scris că ar fi fost refuzat de echipe precum Chelsea, PSG și Bayern Munchen.

În ultimul timp fotbalistul a fost extrem de activ pe rețelele de socializare. Cristiano Ronaldo a reacționat unei postări în care fanii lui Atletico Madrid erau vehemenți în legătură cu posibilitatea transferului său, afișând un banner la ultimul amical al madrilenilor, cu Numancia, 4-0, în care îi transmiteau că nu e binevenit.

Portughezul a comentat recent unei postări de pe un fanpage de-ale sale, în care scria că Ronaldo nu se află pe lista jucătorilor care va evolua în amicalele lui Manchester United din weekend, cel cu Atletico Madrid de sâmbătă și cel cu Rayo Vallecano de duminică.

Cristiano Ronaldo a lăsat un comentariu clar: „Duminică, regele va juca!” lăsând de înțeles că se va afla pe teren în cel de-al doilea amical al „diavolilor”.

Cristiano Ronaldo announces he’s back with Manchester United team as he’s gonna play friendly game vs Rayo Vallecano: “Sunday, the king plays”, he just commented. ???????????? #MUFC

Here’s his message on Instagram: pic.twitter.com/HrPzk0Rzur