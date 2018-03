150.000.000 pentru omul care l-ar putea inlocui pe Pogba! Mourinho nu se mai intelege cu francezul si le-a cerut deja sefilor un nou fotbalist

Mourinho le cere sefilor un nou mijlocas, iar Manchester United ar putea fi nevoita sa plateasca o avere pentru fotbalistul dorit de portughez.

Potrivit Sport Mediaset, presedintele lui Lazio, Claudio Lotito, vrea pentru Sergej Milinkovic Savic cel putin 150 de milioane de euro. Mijlocasul sarb in varsta de 23 de ani poate deveni inlocuitor perfect pentru Paul Pogba, care nu mai este dorit de Mourinho la United.

Pe de alta parte, in cazul in care Mourinho si Pogba se vor impaca, Savic ar putea fi inlocuitorul perfect al lui Carrick din punct de vedere al echilibrului in vestiar, dupa spusele portughezului. In aceasta vara, Michael Carrick se va retrage de la United.

Manchester City, PSG, Real Madrid si Juventus mai sunt interesate de Savic. Lotito a refuzat pe loc o oferta de 70 de milioane de euro in iarna.

Italienii nu au emotii in privinta vanzarii lui Savic si sunt convinsi ca vor obtine in aceasta vara o suma foarte mare pentru Savic.