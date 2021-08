VIDEO Scene incredibile pe străzile din Manchester, înaintea meciului cu Leeds. Fanii s-au luat la bătaie 

Manchester United și Leeds United s-au întâlnit în prima etapă din Premier League. Înaintea meciului, pe străzile din Manchester s-au dezlănțuit fanii celor două formații, luptele dintre ei fiind teribile.

În mai multe filmulețe apărute pe rețelele de socializare se poate observa cum ultrașii echipelor nu au ținut cont de nimic și s-au bătut cu tot ce au prins în cale, inclusiv scaune și coșuri de gunoi.

????⚽️ | NEW: Another angle of Manchester United and Leeds fans kicking off pic.twitter.com/WpoY1cbVy5