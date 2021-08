FOTO Raphael Varane, prezentat în mod oficial la Manchester United. Imagini de pe Old Trafford cu starul francez

Din articol 12 milioane de euro va fi salariul lui Varane pe Old Trafford

Transferul lui Raphael Varane s-a oficializat, iar starul francez a fost prezentat pe Old Trafford.

Anunțul a fost făcut și pe site-ul oficial al clubului englez, unde se specifică faptul că Varane are contract pe o perioadă de patru ani, până în iunie 2025.

"Manchester United este unul dintre cele mai reprezentative cluburi din lume, iar șansa de a veni și de a juca în Premier League a fost ceva de nerefuzat. Sunt multe lucruri pe care vreau să le realizez în carieră și știu că m-am alăturat unei echipe cu jucători grozavi care au aceeași determinare să câștige meciuri și trofee.

Vreau să am un impact real aici și voi da totul pentru a deveni parte din istoria acestui club", a declarat Varane.

12 milioane de euro va fi salariul lui Varane pe Old Trafford

Varane va câştiga 12 milioane de euro pe an la Manchester United, iar Real Madrid va încasa 41 de milioane de euro plus alte 12 milioane de euro în bonusuri de performanţă, pentru jucătorul care mai avea un an de contract pe Bernabeu.

Fotbalistul i-a anunțat pe șefii echipei blanco că dacă nu va fi vândut, oricum va pleca liber de contract la finalul sezonului, fiindcă își dorește o nouă provocare în carieră, la Madrid câștigând tot ce era posibil în ultimii ani.

