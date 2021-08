Victorie de senzație pentru Brentford, la debutul în Premier League. Reacția unui fan a impresionat o lume întreagă

A fody primul meci important jucat de Brentford după 74 de ani, motiv pentru care disputa cu Arsenal a avut o semnificație aparte, iar victoria reușită de elevii antrenați de Thomas Frank a fost cu atât mai specială.

Golurile au fost reușite de Sergi Canos și Christian Norgaard, iar după fluierul final s-a declanșat sărbătoarea pe stadion, mii de oameni cântând și apaludând în picioare reușita favoriților.

Camerele de filmat au surprins un fan mai în vârstă care avea lacrimi în ochi, iar imaginile cu el au devenit virale, reacțiile fiind impresionante.

A Brentford fan is in tears at full-time after winning their first top-flight game for 74 years ???? pic.twitter.com/FE6yv9t2Z1