”Cormoranii” o întâlnesc duminică după-amiază, de la ora 18:30, pe Manchester United în marele derby al Angliei. Confruntarea va avea loc pe Anfield, va putea fi urmărită doar pe VOYO și va conta pentru etapa #8 din Premier League.



Veste proastă pentru Liverpool! Arne Slot a făcut anunțul la conferința de presă



În a doua etapă din UEFA Champions League (Galatasaray - Liverpool 1-0), Alisson a ieșit accidentat în minutul 56, iar Arne Slot, antrenorul ”cormoranilor”, a fost a fost nevoit să-l introducă pe Giorgi Mamardashvili.



Portarul lui Liverpool și-a întins un tendon și a fost indisponibil atât pentru meciul cu Chelsea (1-2). Mai mult, a ratat și convocarea la prima reprezentativă a Braziliei pentru acțiunea din luna octombrie.



La conferința de presă premergătoare meciului cu Manchester United, Arne Slot a anunțat că Alisson va rămâne pe bară pentru încă două săptămâni. Tehnicianul va fi nevoit să se bazeze pe serviciile lui Mamardashvili în continuare.



”Alisson nu va fi valabil nici în această săptămână și nici în următoarea”, a spus Arne Slot.



Asta înseamnă că brazilianul va rata, pe lângă confruntarea cu Manchester United, și meciul cu Frankfurt în etapa #3 din faza principală a competiției UEFA Champions League, dar și meciul cu cu Brentford din Premier League din runda #9.



Rămâne de văzut dacă Alisson va reveni la meciul cu Crystal Palace din Carabao Cup (miercuri, 29 octombrie, 21:45).

