Un nou RECORD MONDIAL? Chelsea pregateste planul B: DUBLA LOVITURA la Madrid! Cel mai bun portar al Mondialului, in centrul negocierilor

Chelsea este pregatita sa stabileasca un nou record mondial.

Echipa patronata de Abramovich vrea sa il aduca pe Jan Oblak de la Atletico Madrid ca masura de precautie in cazul in care Courtois va pleca in cele din urma la Real Madrid. Portarul belgian si-a manifestat public dorinta de a pleca de pe Stamford Bridge, astfel ca Chelsea isi pune la punct planul B.

Oblak are o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro, ceea ce l-ar transforma in cel mai scump portar din istorie. Liverpool a stabilit o noua borna in aceasta vara prin transferul lui Alisson de la AS Roma care i-a costat pe englezi 75 de milioane de euro.

Potrivit MundoDeportivo, Chelsea va activa clauza de reziliere a lui Oblak in aceste zile. Perioada de transferuri pentru Premier League se incheie joi, in timp ce cea din Spania se inchide pe 31 de august. Astfel, Chelsea va incerca sa-l aduca pe goalkeeper-ul lui Atletico, urmand a negocia pana la finalul lunii cu Real Madrid pentru transferul lui Courtois.