Un jucător englez curtat de marile cluburi din Premier League ales să joace pentru Polonia! Va debuta în noiembrie

Matty Cash a confirmat alegerea de a juca pentru Polonia la nivel internațional după ce cererea sa pentru cetățenie a fost aprobată. Fundașul dreapta de la Aston Villa este acum pregătit să facă debutul internațional alături de superstarul lui Bayern Munchen, Robert Lewandowski, în preliminariile la Cupa Mondială de luna viitoare împotriva Andorrei și Ungariei.

Cash, care se califică pentru cetățenia poloneză prin intermediul părinților mamei sale, care s-au născut la Gdansk, se află la Varșovia pentru a obține noul său pașaport în urma unui interviu la ambasada Poloniei.

„Este o zi foarte importantă pentru mine și familia mea. Cererea mea de cetățenie poloneză a fost aprobată de autoritățile poloneze. Aș dori să îi mulțumesc președintelui, familiei mele și altor persoane care m-au ajutat în acest sens. E timpul pentru noi provocări, voi face tot posibilul pentru această țară.”, a declarat Cash după obținerea cetățeniei.

„Fanii polonezi sunt geniali!”

Fostul jucător al lui Nottingham Forest a adăugat la începutul acestei săptămâni că este „entuziasmat” să-l întâlnească pe selecționerul Paulo Sousa și că îl cunoaște deja pe Mateusz Klich de la Leeds United, fiind adversari în Anglia.

„Sunt foarte pregătit pentru asta, foarte entuziasmat. În acest moment, parcurgem documentele și am avut șansa de a-l întâlni pe selecționer în această dimineață. Va fi o adevărată onoare să joc pentru această țară. Am urmărit o mulțime de jocuri. Fanii sunt geniali, pasionați. Sper să pot aduce asta mai departe. Acesta este jocul meu. Îl cunosc bine pe Klich și de la Leeds United. Am avut multe bătălii împotriva lui. Am avut de fapt o conversație și am spus că ar fi frumos să jucăm la aceeași echipă și nu să fim adversari”, a spus Cash.

Cash a semnat un contract pe cinci ani de zile cu Aston Villa în septembrie 2020, alăturându-se de la Nottingham Forest într-un transfer care a valorat 16 milioane de lire sterline. El a jucat 10 meciuri în toate competițiile pentru Villa în acest sezon, marcând primul său gol pentru club în victoria cu 3-0 în Premier League împotriva lui Everton în luna septembrie a acestui an.