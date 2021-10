În plin scandal cu Wanda Nara, Mauro Icardi este așteptat în Premier League! Clubul care va negocia cu PSG

Una dintre variantele apărute pentru atacantul argentinian este Chelsea, campioana Europei, care va negocia cu gruparea pariziană transferul vârfului sud-american, notează jurnalistul Ekrem Kanour.

Icardi joacă la PSG din 2019 și a fost transferat pentru 50 de milioane de euro. Există posibilitatea ca acesta să-și dorească o nouă provocare, mai ales pentru că, la Paris, trio-ul Neymar-Mbappe-Messi s-a impus rapid în echipa lui Pochettino.

