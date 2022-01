Trădarea anului în fotbal? Unde poate ajunge Philippe Coutinho, jucătorul de care Barcelona vrea să scape

Catalanii vor să facă rost de bani pentru campania de transferuri, iar printre jucătorii care ar putea pleca în schimbul unei sume impresionante și, bineînțeles, pentru a ”ușura” bugetul de salarii se numără și Coutinho.

Acesta își dorește un transfer în Anglia, unde este dorit de trei cluburi, printre care și fosta sa echipă, Liverpool, de unde a plecat la Barcelona în 2018, pentru 135 de milioane de euro.

Marea rivală a lui Liverpool, Everton, este și ea interesată de serviciile sud-americanului. Dacă ar alege un transfer pe Goodison Park, putem vorbi despre o trădare de proporții, având în vedere că Philippe Coutinho a jucat nu mai puțin de șase sezoane pe Anfield.

Pe lista echipelor care îl vor pe Coutinho se mai numără și Aston Villa, echipa pregătită de fostul coleg al lui Coutinho de la Liverpool, marele Steven Gerrard, notează Goal.com.

Aston Villa, Everton and Liverpool are interested in bringing in Philippe Coutinho this month.

The player wants to go to England and is not considering a move back to Brazil. pic.twitter.com/MBekVmrgrp