Titular dupa mai bine de o luna, dar a fost schimbat in minutul 12! Ghinion teribil pentru Kun Aguero! Motivul INCREDIBIL pentru care a fost inlocuit

Kun Aguero revenise dupa o accidentare.

Aguero nu mai fusese titular la Manchester City de 8 meciuri. Argentinianul revenise dupa o accidentare si a inceput partida cu Wolves ca titular.

Ederson, portarul "cetatenilor", l-a faultat pe Jota in minutul 12 si a primit cartonasul rosu. Guardiola a fost nevoit sa introduca portarul de pe banca de rezerva si cel sacrificat a fost Kun Aguero.

