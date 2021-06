Thomas Tuchel ia o decizie neasteptata! Un jucator adus pe 40 de milioane euro a fost pus pe lista de transferuri

Hakim Ziyech, mijlocasul lui Chelsea, a fost pus pe lista de transferuri.

Napoli a pus ochii pe mijlocasul marocan si ar fi dispusa sa achite o suma importanta pentru aducerea lui, potrivit publicatiei italiene Calcio Sport. Ziyech a fost adus abia vara trecuta pe suma de 40 de milioane de euro de la Ajax Amsterdam si nu a fost consistent in evolutii, intrand mai mereu pe teren din postura de rezerva.

Clubul napoletan doreste sa compenseze eventualele plecari ale lui Lorenzo Insigne si Hirving Lozano, care au fost dezamagiti de ratarea calificarii in Champions League si doresc sa se desparta in aceasta vara de Napoli. Cu toate acestea, echipa italiana se confrunta pentru semnatura jucatorului cu rivalii de la AC Milan, care se pare ca au explorat in urma cu o luna posibilitatea de a-l transfera pe Ziyech.

De cand a sosit la Chelsea vara trecuta, jucatorul de 28 de ani a marcat de sase ori si a dat patru pase de gol in 39 de aparitii pentru "albastri", la care a inceput ca titular in doar 23 de partide pe intreaga campanie 2020-21. Ziyech a fost una dintre schimbarile folosite de Tuchel in finala Champions League, castigata de Chelsea contra lui Manchester City din weekend-ul trecut. Marocanul mai are inca patru ani de contract cu formatia londoneza.