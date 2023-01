Surpriză! Cu cine poate semna Alex Oxlade-Chamberlain în vară, după ce va pleca de la Liverpool

Potrivit informațiilor apărute în presa internaționale, mijlocașul englez se numără printre jucătorii care vor pleca de la Liverpool la finalul acestui sezon., dar nu duce lipsă de oferte, chiar dacă a primit puține șanse din partea lui Jurgen Klopp în ultimele două sezoane.

Oxlade-Chamberlain ar putea ajunge la Brighton, care se va interesa de condițiile în care-l poate transfera pe mijlocașul britanic, anunță jurnalistul Ekrem Konur, pe pagina sa de Twitter.

????Brighton are planning to check on the condition of Liverpool's 29-year-old England player Alex Oxlade-Chamberlain.

????????????????????????????????#BHAFC ????#LFC pic.twitter.com/kJuiswmiEF