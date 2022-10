Fostul tehnician scoțian, retras în 2013, a fost invitat pe gazon înaintea meciului pentru a-i premia pe Cristiano Ronaldo și David de Gea, care au atins borne remarcabile.

Atacantul portughez, cel care spunea despre Sir Alex Ferguson că i-a fost "ca un tată" în primul mandat la Manchester United, a ajuns în precedentul meci de campionat, contra lui Everton (2-1), la 700 de goluri marcate în carieră pentru echipele de club. 144 dintre acestea au fost reușite pentru formația de pe Old Trafford.

De partea cealaltă, David de Gea a ajuns astăzi la meciul cu numărul 500 pentru Manchester United. Goalkeeper-ul spaniol, transferat în 2011, de la Atletico Madrid, a fost pregătit și el în primele două sezoane de Sir Alex Ferguson.

Fostul antrenor al lui Manchester United le-a oferit celor doi fotbaliști câte o plachetă pentru realizările lor, i-a felicitat și s-a fotografiat cu ei în aplauzele publicului de pe Old Trafford.

Sir Alex Ferguson makes a presentation to two of his finest signings: Ronaldo and De Gea #mufc pic.twitter.com/USdzbyowRi