Harry Maguire, OFICIAL, cel mai scump fundas din istorie! Prima reactie dupa ce a semnat cu Manchester United

Harry Maguire a fost transferat de Manchester United cu 92 de milioane de euro!

Clubul Manchester United a anuntat oficial transferul fundasului Harry Maguire de la Leicester pentru 92 de milioane de euro plus bonusuri. Maguire a semnat un contract pe sase ani cu optiune de prelungire pe inca un an.

Internationalul englez in varsta de 26 de ani a ajuns la Liecester in 2017 si a jucat 76 de meciuri, cu 5 goluri marcate. Prin transferul lui Maguire, Manchester United bate recordul marii rivale Liverpool, care a platit 85 de milioane pentru transferul lui Virgil Van Dijk anul trecut.

Harry Maguire: Solskjaer construieste o echipa de viitor la Manchester United!

"Sunt incantat sa semnez cu un club atat de mare. M-am bucurat de timpul petrecut la Leicester si tin sa le multumesc tuturor fanilor de acolo si oamenilor din club pentru ultimii doi ani. Dar cand Manchester United bate la usa, e o oportunitate incredibila. Din discutiile cu managerul de aici, sunt incantat pentru viziunea si planurile pe care le are pentru echipa. E clar pentru mine ca Ole construieste o echipa de viitor, care sa castige trofee. Acum abia astept sa-mi intalnesc colegii si sa incep sezonul", a spus Maguire pe site-ul oficial al lui United.

Solskjaer: Maguire, unul dintre cei mai buni fundasi din lume!

Ole Gunnar Solskjaer a insistat mult pentru transferul de record al lui Maguire. "Harry e unul dintre cei mai buni fundasi centrali din lume si sunt incantat ca am reusit sa obtinem semnatura lui. Citeste extraordinar jocul si are o prezenta puternica pe teren, cu capacitatea de a ramane calm sub presiune, combinata cu siguranta la balon si o prezenta uriasa in ambele careuri. Cred ca se va integra ine in acest grup, atat pe teren cat si in afara lui", a spus Solskjaer.

???? New player, same #MUFC DNA ???? Our first interview with @HarryMaguire93 is not to be missed ???? — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019



Manchester United a anuntat aseara ca a oprit negocierile cu Paulo Dybala de la Juventus, in urma pretentiilor exagerate ale jucatorului argentinian. Dybala urma sa faca parte dintr-un schimb cu Lukaku, cel care ar urma sa ajunga pana la urma la Inter Milano.

United debuteaza in Premier League duminica intr-un derby cu Chelsea.