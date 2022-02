”Și-a cerut sincer scuze”. Ce urmează pentru Kurt Zouma, după scandalul imens în care a intrat după ce și-a lovit pisica

"Permiteţi-mi să fiu clară: nu este posibil să îi apărăm faptele. Comportamentul lui nu reflectă în niciun caz valorile care ne sunt dragi. Poziţia noastră a fost aceeaşi de la început. Condamnăm acţiunile lui şi nu vom tolera niciodată nicio formă de cruzime împotriva animalelor.

Kurt Zouma și-a cerut scuze, după ce și-a lovit pisica și a provocat un scandal imens

I-am aplicat o amendă maximă (n.r: 300.000 de euro). Kurt este de acord că fiecare bănuţ din amenda lui va fi donat organizaţiilor de protecţie a animalelor. Credem că acesta este absolut ceea ce trebuie făcut.

Kurt contribuie şi el pe deplin la ancheta desfăşurată de RSCPCA (n.r. - Societatea Regală de Prevenire a Cruzimii faţă de Animale). Cred că este important în acest moment să subliniem că el este pe deplin conştient de gravitatea acţiunilor sale. Am văzut-o cu ochii mei şi am auzit-o cu urechile mele: el este plin de remuşcări. Şi-a cerut sincer scuze. Acesta este un prim pas important spre izbăvire", a spus ea, pentru The Sun.

Karren Brady crede într-o schimbare de atitudine a jucătorului său şi consideră că acesta merită "a doua şansă”. "Dar cred că trăim într-o societate în care marea majoritate a oamenilor încă apreciază calităţile umane de bază ale iertării şi mântuirii. Vom colabora din greu alături de Kurt pentru a ne asigura că remuşcările şi regretele lui transformă ceva negativ în pozitiv.", a mai spus ea, potrivit News.ro.

Clubul West Ham a decis, miercuri, ca fotbalistul Kurt Zouma să primească amenda maximă, şi anume echivalentul salariului pe două săptămâni, ca urmare a apariţiei imaginilor cu jucătorul lovindu-şi animalul de companie.

Abuzul asupra animalelor este un subiect luat foarte în serios în Marea Britanie. Agresorii se confruntă acum cu pedepse mai aspre de închisoare, de până la 5 ani, conform unui nou proiect de lege adoptat de parlament anul trecut.

În plus, Societatea Regală de Prevenire a Cruzimii faţă de Animale a preluat cele două animale ale jucătorului. Însuşi Zouma a fost cel care a dus pisicile. “Cele două pisici sunt acum în grija RSPCA”, a declarat un purtător de cuvânt.