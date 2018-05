Roman Abramovic a primit INTERZIS in Anglia! Motivul incredibil pentru care a lipsit de la finala Cupei Angliei

Al 13-lea cel mai bogat om din lume a ramas fara viza.

Patronul celor de la Chelsea, Roman Abramovic, a fost nevoit sa se intoarca in Rusia dupa ce viza sa de sedere in Marea Britanie nu a fost reinnoita, anunta Financial Times. Astfel, Abramovic nu a putut sa vada pe viu victoria lui Chelsea din finala Cupei Angliei, 1-0 contra celor de la Manchester United.

Abramovic, cel care are o avere de 9.3 miliarde de lire, nu a primit aprobare pentru reinnoirea vizei ce a expirat luna trecuta din cauza intarzierilor provocate de autoritatile britanice. Aceasta interziere este o consecinta a tensiunilor geopolitice dintre Moscova si Vest.

Roman Abramovic este patronul celor de la Chelsea in iulie 2003 insa nu a primit o viza permanenta de sedere in Marea Britanie. De la venirea lui, Chelsea a castigat 5 titluri ale Angliei, 5 Cupe, 3 Cupe ale Ligii Angliei, Europa League si UEFA Champions League.