Lovitura grea pentru Abramovici! Principala tinta pentru inlocuirea lui Conte a semnat cu alta echipa

Napoli a reusit sa-i prelungeasca actualul contract lui Maurizio Sarri.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Antrenorul considerat mare favorit sa o preia pe Chelsea din sezonul viitor, Maurizio Sarri, nu va mai ajunge la fosta campioana a Angliei. Acesta a decis sa-si prelungeasca actuala intelegere cu vice-campioana Italiei cu inca un sezon!

Sarri avea contract pana in 2020 cu Napoli, insa Corriere dello Sport scrie ca oficialii lui Napoli i-au oferit un nou contract, pana in 2021, cu un salariu de 4 milioane de euro pe an iar Sarri a acceptat oferta.

Cei de la Chelsea ar fi trebuit sa plateasca 8 milioane de euro pentru a-l elibera pe Sarri de contractul cu Napoli insa noua intelegere face imposibila venirea lui Sarri in aceasta vara la echipa lui Roman Abramovic.