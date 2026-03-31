Roberto De Zerbi (46 de ani) este noul antrenor al celor de la Tottenham. După demiterea lui Igor Tudor, conducerea l-a dorit pe tehnicianul italian, rămas liber de contract încă din februarie, după despărțirea de Marseille.

În ciuda zvonurilor potrivit cărora De Zerbi ar fi vrut să preia echipa din sezonul următor, se pare că acesta și-a dat acordul și a început treaba încă de acum. Contractul său este valabil până în 2031.

Roberto De Zerbi, noul antrenor al lui Tottenham

După anunțul oficial, italianul a oferit și o primă reacție și a vorbit deschis despre proiectul pe care i l-a propus conducerea clubului. Obiectivul său pe termen scurt va fi, evident, salvarea de la retrogradare, pentru că echipa este într-o situație delicată.

”Sunt încântat să mă alătur acestui club fantastic, care este unul dintre cele mai prestigioase din lume. În toate discuțiile mele cu conducerea clubului, ambiția lor pentru viitor a fost clară, să construiască o echipă capabilă să atingă performanțe mărețe și să facă acest lucru jucând un stil de fotbal care să-i entuziasmeze și să-i inspire pe fanii noștri.

Sunt aici pentru că eu cred în această ambiție și am semnat un contrct pe termen lung pentru a da totul și a realiza asta”, a spus italianul, pentru site-ul oficial al lui Tottenham.