După trei victorii la rând în Premier League, Manchester United s-a încurcat pe terenul lui Nottingham Forest (2-2), chiar dacă începuse bine meciul.



”Diavolii” au deschis scorul pe City Ground în minutul 34, prin Casemiro, care a punctat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Bruno Fernandes venită din corner.



Remontada de senzație în Nottingham Forest - Manchester United



Nottingham Forest a început perfect partea secundă și, pe fondul unui joc bun, a punctat de două ori într-un minut! Morgan Gibbs-White a punctat cu capul din careu în minutul 49, iar Savona a întors rezultatul în minutul 50 după ce a fost scăpat din marcaj de defensiva lui Ruben Amorim.



Gazdele nu au reușit să câștige toate cele trei puncte după această partidă. Diallo a punctat pentru 2-2 în minutul 82 cu un șut superb și a adus un punct important pentru Manchester United.



În urma acestui rezultat, Manchester United a ajuns pe locul cinci în Premier League, cu 17 puncte, la egalitate cu Tottenham și Sunderland. De partea cealaltă, Nottingham Forest rămâne pe loc retrogradabil, cu șase puncte după zece runde.



În următoarea etapă, Manchester United va juca tot în deplasare, cu Tottenham, în timp ce Nottingham Forest va primi vizita lui Leeds United.



VIDEO - Golul de 1-0, marcat de Casemiro în Nottingham Forest - Manchester United

