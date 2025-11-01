VIDEO RE-MON-TA-DA! Revenire de senzație, cu două goluri într-un minut

RE-MON-TA-DA! Revenire de senzație, cu două goluri într-un minut Premier League
Meciurile din Premier League de sâmbătă, 1 noiembrie, au adus rezultate neașteptate.

nottingham forest - manchester unitedNottingham ForestManchester United
După trei victorii la rând în Premier League, Manchester United s-a încurcat pe terenul lui Nottingham Forest (2-2), chiar dacă începuse bine meciul. 

”Diavolii” au deschis scorul pe City Ground în minutul 34, prin Casemiro, care a punctat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Bruno Fernandes venită din corner.

Remontada de senzație în Nottingham Forest - Manchester United

Nottingham Forest a început perfect partea secundă și, pe fondul unui joc bun, a punctat de două ori într-un minut! Morgan Gibbs-White a punctat cu capul din careu în minutul 49, iar Savona a întors rezultatul în minutul 50 după ce a fost scăpat din marcaj de defensiva lui Ruben Amorim.

Gazdele nu au reușit să câștige toate cele trei puncte după această partidă. Diallo a punctat pentru 2-2 în minutul 82 cu un șut superb și a adus un punct important pentru Manchester United.

În urma acestui rezultat, Manchester United a ajuns pe locul cinci în Premier League, cu 17 puncte, la egalitate cu Tottenham și Sunderland. De partea cealaltă, Nottingham Forest rămâne pe loc retrogradabil, cu șase puncte după zece runde.

În următoarea etapă, Manchester United va juca tot în deplasare, cu Tottenham, în timp ce Nottingham Forest va primi vizita lui Leeds United.

Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
Nottingham - Manchester United 2-2 și Burnley - Arsenal 0-2 au fost LIVE pe VOYO. Toate rezultatele + cele mai spectaculoase faze
Nottingham - Manchester United 2-2 și Burnley - Arsenal 0-2 au fost LIVE pe VOYO. Toate rezultatele + cele mai spectaculoase faze
Chivu l-a lăsat acasă! Starul lui Inter e apt, dar ratează meciul cu Verona. Motivul surprinzător al românului
Chivu l-a lăsat acasă! Starul lui Inter e apt, dar ratează meciul cu Verona. Motivul surprinzător al românului
ACUM, pe VOYO: Tottenham - Chelsea 0-0 | Meci tare în Premier League
ACUM, pe VOYO: Tottenham - Chelsea 0-0 | Meci tare în Premier League
Aduceți-le echipe! Arsenal are victorii pe linie și pare de neoprit în Premier League
Aduceți-le echipe! Arsenal are victorii pe linie și pare de neoprit în Premier League
Unirea Slobozia - FC Argeș 0-1. Robert Moldoveanu aduce o victorie mare pentru piteșteni
Unirea Slobozia - FC Argeș 0-1. Robert Moldoveanu aduce o victorie mare pentru piteșteni
Decizia luată de Gigi Becali pentru meciul cu U Cluj! Cum arată primul "11" al campioanei României
Decizia luată de Gigi Becali pentru meciul cu U Cluj! Cum arată primul ”11” al campioanei României
Măiestrie! Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: "E bine că s-a accidentat!"

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: "Plângi unde vrei, dar nu aici!"

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: "Plângi unde vrei, dar nu aici!"

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! „Câinii" au dat lovitura în ultimele minute

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! „Câinii” au dat lovitura în ultimele minute

Variantă nouă de transfer pentru Denis Alibec, din iarnă: "Mult mai bun acolo! Poate ăsta e locul lui"

Variantă nouă de transfer pentru Denis Alibec, din iarnă: "Mult mai bun acolo! Poate ăsta e locul lui"



Decizia luată de Gigi Becali pentru meciul cu U Cluj! Cum arată primul "11" al campioanei României
Decizia luată de Gigi Becali pentru meciul cu U Cluj! Cum arată primul ”11” al campioanei României
Aduceți-le echipe! Arsenal are victorii pe linie și pare de neoprit în Premier League
Aduceți-le echipe! Arsenal are victorii pe linie și pare de neoprit în Premier League
Lovitura dată de Edi Iordănescu după ce a demisionat de la Legia! Ofertă din Serie A pentru fostul selecționer
Lovitura dată de Edi Iordănescu după ce a demisionat de la Legia! Ofertă din Serie A pentru fostul selecționer
MM Stoica anunță: "L-au ofertat pe Elias Charalambous"
MM Stoica anunță: ”L-au ofertat pe Elias Charalambous”
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: "E bine că s-a accidentat!"
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”
Un controversat oligarh grec ar fi cumpărat clubul lui Berlusconi! El mai deține alte trei echipe de top
Un controversat oligarh grec ar fi cumpărat clubul lui Berlusconi! El mai deține alte trei echipe de top
Un club din Premier League, sancționat dur. "Fair-play financiar"
Un club din Premier League, sancționat dur. ”Fair-play financiar”
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

