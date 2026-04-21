Fundașul român a bifat nouă apariții în acest sezon în care Tottenham încearcă să se salveze de la retrogradare.

Radu Drăgușin vrea să plece de la Tottenham

Spurs ocupă locul 18 în clasamentul din Premier League, cu 31 de puncte strânse, iar echipa antrenată de Roberto de Zerbi are nevoie să o depășească în ierarhie pe West Ham pentru a ieși din zona roșie. ”Ciocănarii” sunt la două lungimi în fața lui Tottenham, iar echipa internaționalului român mai are la dispoziție doar cinci meciuri pentru a salva sezonul.

Se pare însă că Radu Drăgușin s-a săturat de Tottenham și, după doi ani și jumătate, este gata să o părăsească pe Spurs.

”Răbdarea a ajuns la limită: fundașul de 24 de ani al lui Tottenham își presează agentul să-i obțină plecarea de la Spurs”, a titrat YardBarker, care susține că Radu Drăgușin l-a contactat pe Florin Manea și i-a cerut să analizeze ofertele pentru a pleca în vară de la Tottenham, indiferent dacă echipa va rămâne în Premier League sau nu.

Englezii susțin că Radu Drăgușin va ajunge cel mai probabil înapoi în Serie A odată ce acest sezon va ajunge la final, iar perioada de transferuri va începe.

”Drăgușin a arătat doar câteva sclipiri ale calităților sale, a dovedit uneori forță în jocul aerian și s-a remarcat la recuperare. Totul este încă destul de neșlefuit, într-un mod care iese în evidență în contextul din Serie A. Pare din ce în ce mai mult că, odată cu venirea verii, va evolua într-un campionat pe care îl cunoaște”, au scris britanicii.