După ce a câștigat trofeul Champions League cu Paris Saint-Germain, goalkeeper-ul italian a intrat într-un conflict cu conducerea clubului parizian și a refuzat să semneze prelungirea contractului.

Reacția lui Gianluigi Donnarumma după ce a bătut palma cu Manchester City

După o perioadă de incertitudine în care Luis Enrique nu s-a mai bazat pe serviciile sale, Donnarumma a mers în Italia, în cantonamentul Squadrei Azzurra. De acolo, a plecat spre Fiorentina pentru a efectua vizita medicală în vederea transferului la Manchestere City.

Tot atunci, portarul a oferit și o primă reacție în legătură cu noua sa echipă: ”Sunt entuziasmat în legătură cu această nouă aventură”, a spus Donnarumma, conform TuttoMercatoWeb.

După ce va semna contractul cu Manchester City, Gianluigi Donnarumma se va întoarce la Coverciano în cantonamentul Italiei înaintea meciurilor cu Estonia și Israel.

Detaliile transferului lui Donnarumma de la PSG la Manchester City

Transferul italianului la Manchester City se va încheia peentru 28 de milioane de euro plus bonusuri. Parizienii au acceptat să mai scadă din prețul portarului pentru a încheia transferul.

Donnarumma va semna un contract pe cinci sezoane cu opțiune de prelungire pentru încă o stagiune.

