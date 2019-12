Pogba si-a stabilit viitorul: unde va juca dupa perioada de mercato din iarna! Impresarul regreta ca nu l-a dus la Real

Paul Pogba si-a stabilit viitorul.

Mijlocasul francez a fost curtat intens in vara atat de Juventus, cat mai ales de Real Madrid, insa jucatorul este "blocat" pentru perioada de mercato din iarna. Mino Raiola, impresarul fotbalistului, a declarat ca dorinta lui Pogba este de a continua la Manchester United.

Totusi, Raiola regreta ca nu a reusit sa-l duca pe Pogba la Real.

"Paul vrea sa aiba succes, sa fie fericit si sa castige trofee si i-ar placea sa o faca la Manchester United. OK, a fost un mare interes din partea lui Real Madrid si Manchester nu l-a lasat sa plece. Nu am facut mare tam-tam din asta pentru ca eu lucrez in acord cu jucatorul. Stiti ca alti jucatori pot duce lucrurile la extrem, dar lui Paul nu-i place asta. Deci se lucreaza diferit. A fost un interes de la Real Madrid, dar nu l-au lasat sa plece si imi pare rau", a declarat Mino Raiola.

Pogba, in varsta de 26 de ani, a fost crescut de Le Havre, iar in 2011 a ajuns la Manchester United. A jucat doar 7 meciuri, fiind foarte tanar, si a fost transferat de Juventus in 2012. In 2016, a fost adus inapoi de United: a marcat 31 de goluri in 141 de meciuri.