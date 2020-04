Petrecere in carantina cu dansatoare la bara! Un jucator de de la Everton i-a ingrozit pe sefi: "Este inacceptabil!"

Moise Kean a organizat un adevarat dezmat in carantina.

Jucatorul in varsta de 20 de ani al lui Everton a dat o petrecere de zile mari in carantina, in apartamentul sau din Cheshire, informeaza The Mirror. Acesta a distribuit pe reteaua Snapchat mai multe clipuri video in care apar femei dansand la bara, precum si in alte ipostaze explicite.

Everton a emis un comunicat de presa in care anunta ca incidentul este unul regretabil si de neacceptat.

"Clubul este ingrozit sa afle ca un jucator de prima liga a ignorat masurile impuse de autoritati, precum si politica echipei privind autoizolarea. Ne exprimam cu fermitate dezamagirea fata de jucator, aceste actiuni sunt innaceptabile.

Oamenii din sistemul medical merita cel mai mare respeect pentru munca si sacrificiul lor, iar cea mai buna metoda este sa respectam masurile de autoizolare si sa facem tot ce putem pentru a-i proteja", a comunicat Everton.

Moise Kean este cunoscut pentru comportamentul sau excentric, el fiind in centrul atentiei si la Euro U21, cand a intarziat de multe ori la antrenamentele Italiei.

Jucatorul lui Everton ar putea ajunge in aceasta vara inapoi in Serie A, posibilele destinatii fiind Roma, Napoli sau Inter. El a ajuns in Premier Legue la inceputul acestui sezon, dupa ce Everton a platit 24 de milioane de lire catre Juventus.