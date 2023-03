Pep Guardiola a avut doar cuvinte de laudă la adresa unui fost jucător de la CFR Cluj: „E incredibil!”

Pep Guardiola, tehnicianul campioanei Angliei, Manchester City, a vorbit despre Roberto de Zerbi, la adresa căruia a avut doar cuvinte de laudă. Spaniolul a evidențiat câte lucruri bune aduce fostul jucător de la CFR Cluj în fotbalul englez.

„Avem un antrenor italian în Premier League, De Zerbi... El schimbă multe lucruri în fotbalul englez. Produce fotbal magnific. Oamenii spun că nu poți juca mingea din defensivă în Premier League. El face asta și e incredibil”, a spus Pep Guardiola pentru Sky Sports, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano.

Guardiola: "We’ve an Italian coach in Premier League, De Zerbi… he’s changing many things in the English football. He’s producing wonderful football", tells @SkySport ???? #BHAFC

"People said: you can’t play the ball from defense in PL. He’s doing that, and... incredibly well". pic.twitter.com/sc2jXLaHnf