Începând cu ora 15:00, Robert Niță, Costel Pantilimon și Bogdan Lobonț, alături de Mihai Mironică și Cătălin Oprișan, sunt invitații lui Costin Ștucan la PlayOnSport.

Emisiunea poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1 (AICI).

VOYO SPORT 1, lansat pe 1 august

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat pe 1 august VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

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Echipa care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare fabulos”

Sunderland a revenit în cupele europene după o pauză de 53 de ani.

Sunderland a dispus îna ceastă săptămână de AZ Alkmaar cu 1-0, în prima etapă din grupa unică (”faza ligii”) din Europa League, într-o atmosferă fantastică pe Stadium of Light. Unicul gol a fost reuşit de Enzo Le Fée (66 - din penalty).

Costel Pantilimon (39 de ani) a evoluat pentru Sunderland între 2014 și 2016 și a rămas impresionat de imaginile de pe Stadium of Light. Pe lângă un foc de artificii, fanii au pregătit și o scenografie fabuloasă pentru a ”marca” revenirea în peisajul european.

Fostul portar, care a mai evoluat pentru Manchester City, Watford și Nottingham Forest, a vorbit la superlativ despre publicul de pe Stadium of Light.

”Să ajungi până în Liga 3 și să revii, în primul tău an de Premier League, să joci în cupele europene, mi se pare fabulos. Ceea ce s-a întâmplat aseară e impresionant, inclusiv coregrafia pe care am văzut-o, inclusiv emulația și dorința de fotbal îmi aduce aminte de vremurile mele acolo.

E un oraș micuț care trăiește numai pentru fotbal, altă ocupație nu prea am văzut în zona respectivă.

N-am avut norocul să experimentez cu Sunderland o apariție în cupele europene, dar pot să zic că am avut momente în care am văzut publicul adevărat al lor cum se manifestă în meciuri de interes maxim”, a spus Costel Pantilimon, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.