TOATA PLANETA LIVERPOOL a urlat GOL! Faza inceputului de an: la UN CENTIMETRU de autogolul secolului! Ce s-a intamplat

Ederson si Stones au fost la un pas sa o ajute pe Liverpool in super meciul inceputului de 2019 in Premier League!

Un centimetru i-a lipsit lui Liverpool pentru gol! Tehnologia de linia portii a aratat ca mingea sarita nebuneste dupa contactul dintre cei doi jucatori ai lui City n-a trecut cu toata circumferinta linia! Putea fi cel mai tare autogol din istorie, striga englezii. Dupa ce Mane a trimis in bara, mingea a sarit inapoi in careu, de unde Stones si Ederson s-au chinuit s-o indeparteze. Nu le-a iesit decat atunci cand mingea era aproape cu totul in poarta!

City - Liverpool s-a terminat 2-1 si distanta dintre cele doua rivale s-a micsorat la 4 puncte.

The turning point of the season?

Liverpool came within millimetres of opening the scoring against Manchester City.

John Stones somehow kept this from going over the line.#PL #MCILIV #OptusSport pic.twitter.com/NoKCWlVKPx