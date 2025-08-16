„O dată pe an, dacă am noroc” Abstinența, secretul succesului pentru Haaland: ce a dezvăluit atacantul lui City

La douăzeci și cinci de ani, Erling Haaland este, probabil, cel mai liniștit fotbalist din Premier League, din perspectiva siguranței financiare.

Cu un contract semnat până în anul 2034 cu fosta campioană a Angliei, atacantul norvegian are preocupări mai importante decât banii.

Haaland, monument de disciplină alimentară

Erling Haaland are 88 de kilograme la o înălțime de 1,95 metri.

Recent, și-a completat colecția de automobile de lux cu un monster truck, cu care a venit la antrenamente. Grupul de mașini scumpe deținut de Haaland a ajuns să valoreze peste cinci milioane de lire sterline.

Dar în spatele succesului fotbalistic și financiar al vârfului pe care se bazează exigentul Pep Guardiola stă o disciplină nestrămutată.