„O dată pe an, dacă am noroc” Abstinența, secretul succesului pentru Haaland: ce a dezvăluit atacantul lui City

La douăzeci și cinci de ani, Erling Haaland este, probabil, cel mai liniștit fotbalist din Premier League, din perspectiva siguranței financiare.
Cu un contract semnat până în anul 2034 cu fosta campioană a Angliei, atacantul norvegian are preocupări mai importante decât banii.
Haaland, monument de disciplină alimentară
- Erling Haaland are 88 de kilograme la o înălțime de 1,95 metri.
Recent, și-a completat colecția de automobile de lux cu un monster truck, cu care a venit la antrenamente. Grupul de mașini scumpe deținut de Haaland a ajuns să valoreze peste cinci milioane de lire sterline.
Dar în spatele succesului fotbalistic și financiar al vârfului pe care se bazează exigentul Pep Guardiola stă o disciplină nestrămutată.
Erling Haaland savurează maximum o dată pe an mâncarea preferată
Deși adoră să mănânce kebap - carne friptă, condimentată în stil turcesc - sau pizza cu kebap, Erling Haaland a dezvăluit că savurează acest tip de mâncare deosebit de rar, iar pentru asta are un motiv.
„Nu mănânc niciodată kebap, doar la ocazii speciale, poate o dată pe an, dacă am noroc,” a menționat Erling Haaland.
„Nu mănânc kebap niciodată, dar e mâncarea mea preferată. Nu mănânci mâncarea preferată în fiecare zi. Mi-aș fi dorit să pot să o fac, dar nu îmi face bine, așa că nu fac asta, nu,” a completat Erling Haaland.
