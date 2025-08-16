„O dată pe an, dacă am noroc” Abstinența, secretul succesului pentru Haaland: ce a dezvăluit atacantul lui City

&bdquo;O dată pe an, dacă am noroc&rdquo; Abstinența, secretul succesului pentru Haaland: ce a dezvăluit atacantul lui City Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Erling Haaland a înscris 85 de goluri în primele 97 de meciuri jucate pentru Manchester City, în Premier League.

TAGS:
Erling HaalandkebapPep GuardiolaManchester CityPremier LeagueVoyo
Din articol

La douăzeci și cinci de ani, Erling Haaland este, probabil, cel mai liniștit fotbalist din Premier League, din perspectiva siguranței financiare.

Cu un contract semnat până în anul 2034 cu fosta campioană a Angliei, atacantul norvegian are preocupări mai importante decât banii.

Haaland, monument de disciplină alimentară

  • Erling Haaland are 88 de kilograme la o înălțime de 1,95 metri.

Recent, și-a completat colecția de automobile de lux cu un monster truck, cu care a venit la antrenamente. Grupul de mașini scumpe deținut de Haaland a ajuns să valoreze peste cinci milioane de lire sterline.

Dar în spatele succesului fotbalistic și financiar al vârfului pe care se bazează exigentul Pep Guardiola stă o disciplină nestrămutată.

Erling Haaland

  • Erling haaland
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Erling Haaland savurează maximum o dată pe an mâncarea preferată

Deși adoră să mănânce kebap - carne friptă, condimentată în stil turcesc - sau pizza cu kebap, Erling Haaland a dezvăluit că savurează acest tip de mâncare deosebit de rar, iar pentru asta are un motiv.

„Nu mănânc niciodată kebap, doar la ocazii speciale, poate o dată pe an, dacă am noroc,” a menționat Erling Haaland.

„Nu mănânc kebap niciodată, dar e mâncarea mea preferată. Nu mănânci mâncarea preferată în fiecare zi. Mi-aș fi dorit să pot să o fac, dar nu îmi face bine, așa că nu fac asta, nu,” a completat Erling Haaland.

Erling Haaland debutează în noul sezon de Premier League sâmbătă, 16 august, de la ora 19:30, în Wolverhampton Wanderers - Manchester City, transmis în direct pe VOYO!

Articol recomandat de stirileprotv.ro
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
REZUMAT. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la &icirc;nt&acirc;lnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
ULTIMELE STIRI
Hugo Boss! Ekitike, debut impresionant &icirc;n Premier League. Transferul de 90.000.000&euro; al lui Liverpool a făcut valuri vineri pe Anfield
Hugo Boss! Ekitike, debut impresionant în Premier League. Transferul de 90.000.000€ al lui Liverpool a făcut valuri vineri pe Anfield
Tottenham - Burnley 1-0: echipa lui Drăgușin joacă &icirc;n prima etapă din Premier League pe VOYO
Tottenham - Burnley 1-0: echipa lui Drăgușin joacă în prima etapă din Premier League pe VOYO
ACUM, pe VOYO: Brighton - Fulham 0-0 Sunderland - West Ham | Dueluri tari &icirc;n Premier League
ACUM, pe VOYO: Brighton - Fulham 0-0 & Sunderland - West Ham | Dueluri tari în Premier League
Costel Pantilimon a urmărit meciul lui Liverpool și a tras o concluzie categorică: &rdquo;Decizie neinspirată! &Icirc;n Premier League asta se cere&rdquo;
Costel Pantilimon a urmărit meciul lui Liverpool și a tras o concluzie categorică: ”Decizie neinspirată! În Premier League asta se cere”
&rdquo;Sentiment unic!&rdquo; Nicolae Stanciu a făcut anunțul după ce a marcat fabulos la debutul pentru Genoa
”Sentiment unic!” Nicolae Stanciu a făcut anunțul după ce a marcat fabulos la debutul pentru Genoa
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transfer neașteptat pentru Vladislav Blănuță: Și-a dat acordul!

Transfer neașteptat pentru Vladislav Blănuță: "Și-a dat acordul!"

Atacantul a semnat chiar &icirc;nainte de partida FCSB - Aberdeen! Transferul, oficializat pentru 500.000 de euro

Atacantul a semnat chiar înainte de partida FCSB - Aberdeen! Transferul, oficializat pentru 500.000 de euro

Nicolae Stanciu, GOL de pus &icirc;n ramă &icirc;n Coppa Italia! Rom&acirc;nul a marcat formidabil &icirc;n Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu &icirc;n tribună

Nicolae Stanciu, GOL de pus în ramă în Coppa Italia! Românul a marcat formidabil în Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu în tribună

Fără dubii! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Nicolae Stanciu după golul la debut pentru Genoa

Fără dubii! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Nicolae Stanciu după golul la debut pentru Genoa

Transfer de impact &icirc;nainte de Aberdeen - FCSB: M&acirc;ine face vizita medicală și semnează!

Transfer de impact înainte de Aberdeen - FCSB: "Mâine face vizita medicală și semnează!"

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Trump și Putin se &icirc;nt&acirc;lnesc &icirc;n Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA &icirc;l va &icirc;nt&acirc;mpina (presă)

stirileprotv Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

stirileprotv Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Donald Trump, cu o zi &icirc;nainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să &icirc;ncheie un acord de pace cu Ucraina

stirileprotv Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!