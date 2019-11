"Nu vad de ce un transfer la Fenerbahce ar fi benefic!" Puscas, BLOCAT de antrenor la Reading: "Poate fi aici pentru urmatorii 10 ani!"

George Puscas este apreciat la Reading.

Mark Bowen, antrenorul celor de la Reading, este de parere ca Puscas nu are niciun motiv sa plece acum din Anglia. Tehnicianul lui Reading spune ca atacantul roman trebuie mai intai sa se obisnuiasca cu ritmul de la seniori, cu jocuri saptamana de saptamana, si abia apoi se poate gandi la un transfer.

"Cred ca daca un club mare il va tenta cu o oferta, nu ar musca. George este inca tanar si crud si are multe de invatat. Noi putem fi un teren propice pentru ca el sa invete. Nu subminez situatia noastra, pentru ca el poate fi aici pentru urmatorii zece ani, dar vine de la un mare club ca Inter Milano. El inca trebuie sa se descurce cu presiunea pusa pe el pentru a juca in fiecare saptamana. Uneori, cand esti un jucator tanar si ba joci, ba nu joci, nu e atata presiune, dar asteptarile sunt in cazul lui sa produca in fiecare saptamana pentru noi. De la Inter Milano la Reading, apoi in Turcia… Nu vad deloc de ce un transfer la Fenerbahce ar fi benefic pentru el. Refuzarea ofertelor ar fi decizia clubului Reading si a patronului, Dai Yongge. Cunosc sigur situatia lui si banii pe care-i pune la bataie, de care suntem recunoscatori, si nu cred ca banii sunt pe primul plan", a declarat Mark Bowen pentru getreading.co.uk.

George Puscas a marcat patru goluri in cele 16 meciuri jucate pentru Reading pana acum. Despre Puscas s-a vorbit intens in ultima perioada ca s-ar afla pe lista retransa a celor de la Fenerbahce.