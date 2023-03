Nimic nu o mai oprește acum! Arsenal a produs imposibilul în meciul cu Bournemouth

Arsenal a încasat primul gol după doar nouă secunde. Philip Billing a deschis scorul, iar în repriza secundă, Marcos Senesi a majorat diferența în minutul 57.

În 37 de minute, cu tot cu prelungiri, „tunarii” au reușit să întoarcă soarta meciului. Mai întâi, Thomas Partey a redus din diferență (minutul 62), iar Ben White a restabilit egalitatea cu 20 de minute înainte de fliuerul final.

Centralul partidei, Chris Kavangh, a dictat șase minute de prelungire pe final. Iar elevii lui Mikel Arteta s-au năpustit în careul advers, ca în minutul 90+7, Reiss Nelson să producă imposibilul și să aducă cele trei puncte pe Emirates.

A winner so late it even caught out our graphic! ????

THIS. TEAM. ❤️ pic.twitter.com/h73gY16fFC