Manchester City a primit o ofertă oficială pentru Erling Haaland: "Împrumut pentru 28 de zile! Oricum nu joacă"

Deși totul pare o glumă, Ashton United a emis un comunicat cât se poate serios pe site-ul oficial, care a picat la scurt timp după anunț, având în vedere numărul enorm de accesări.

Amatorii din Anglia spun că vor să îi întindă și o mână de ajutor lui Haaland, care nu s-a calificat cu Norvegia la Cupa Mondială, astfel că nu va disputa partide oficiale în următoarea lună.

"Asthon United confirmă că a abordat-o pe Manchester City pentru atacantul Erling Haaland. Am trimis o ofertă de împrumut pentru 28 de zile", a transmis clubul din liga a șaptea engleză.

Michael Clegg, managerul echipei de amatori, a spus, potrivit Metro: "Are sens ce facem. City nu joacă și vrem să-l ajutăm pe Erling să se mențină în formă. Ar avea mai mult sens să facă asta decât să joace golf șase săptămâni. Cred că s-ar potrivi excelent aici".

"Clubul nu a primit până acum un răspuns de la Manchester City", a mai scris Ashton United, în comunicatul oficial.

???????????????? ???????????????????????????????? - ???????????????????????? ????????????????????????????#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.

????https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy