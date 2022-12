Newcastle pregătește două transferuri stelare în iarnă! Atacanții ”de top” doriți la ”cel mai bogat club din lume”

Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, prima ”țintă” a ”coțofenelor” este Marcus Thuram (25 de ani), atacantul Borussiei Monchengladbach, care a fost în lotul Franței pentru Cupa Mondială din Qatar, unde a și evoluat în cinci partide.

Fiul lui Lilian Thuram va intra în ultimele șase luni de contract cu Gladbach și este evalaut de site-urile de specialitate la 32 de milioane de euro.

???? Newcastle are continuing talks to sign French striker Marcus Thuram and Dutch striker Memphis Depay in January.

???????? ???????? ⬛ #NUFC #Newcastle pic.twitter.com/MK4TCqV39q