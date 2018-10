BOMBA! Arabii vor sa cumpere Manchester United! Oferta incredibila facuta de seicii care controleaza 1000 de MILIARDE de euro!

Familia care conduce Arabia Saudita vrea sa intre in fotbal.

Familia Printului Mohammad bin Salman vrea sa rivalizeze cu familia din Abu Dhabi care conduce Manchester City. Potrivit The Sun, familia Salman controleaza 1000 de miliarde de euro si e gata sa plateasca 6 miliarde de euro pentru achizitia clubului Manchester United, considerat cel mai valoros din lume.

In prezent, Manchester United e detinut de copiii lui Malcolm Glazer, afacerist decedat in 2014. Doar doi dintre ei sunt pasionati de fotbalul european si sunt implicati activ in conducerea clubului. Restul vor sa vanda si si-ar ceda actiunile pentru suma uriasa propusa de arabi. Presa britanica scrie ca o asemenea afacere ar fi complicata, insa nu imposibila, mai ales la sumele vehiculate de seicii arabi.

In prezent, familia regala din Arabia Saudita a investit bani in Formula 1 si WWE, iar acum vrea sa se extinda la fotbal.

Seicii au mai cumparat actiuni la Tesla si UBER, noul val de companii din tehnologie.