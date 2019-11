Moment FABULOS pentru Son in Anglia! Gestul sau face inconjurul Planetei! Ce a facut inaintea ultimului meci jucat la Tottenham

Englezii sunt siguri ca nu exista fotbalist care-ti da mai multe motive sa-l iubesti decat sud-coreeanul Son! :)

Atacantul si-a castigat noi fani dupa gestul de la meciul cu Sheffield United, din weekend. Son a facut un gest pe care putini jucatori l-ar face. Asiaticul i-a pus unui copil mana pe cap pentru a-l proteja de ploaia care cadea in nordul Londrei. Imaginile cu son si mascota lui Spurs au devenit virale.

Dupa un sezon istoric, in care a prins finala Champions League, Tottenham se chinuie in 2019-2020. E abia pe 14 in Premier League, cu numai 14 puncte castigate in 12 etape. In ultimul meci a facut 1-1 acasa cu Sheffield United.