Starul egiptean a fost dorit în ultima perioadă de mai multe echipe din zona Golfului, dar în cele din urmă a ales să rămână la Liverpool. Cele două părți au ajuns la un acord în privința unui nou contract, iar anunțul oficial a venit vineri, 11 aprilie.



Pentru site-ul oficial al lui Liverpool, starul egiptean a oferit și o primă reacție după ce înțelegerea a devenit oficială.



Mohamed Salah: ”Sper că vor fi zece ani aici”



”Este grozav, am avut cei mai buni ani ai mei aici. Am jucat opt ani, sper că vor fi zece. Să mă bucur de viața mea aici, să mă bucur de fotbal. Am avut cei mai buni ani din cariera mea”, a spus Salah.