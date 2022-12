Manchester United țintește sus în perioada de transferuri! Ten Hag a spus cum trebuie să arate atacantul ideal după despărțirea de CR7

În acest sens, „diavolii roșii” trebuie să se miște rapid în perioada de mercato, mai ales că primul eșalon al Angliei este în desfășurare. Fără atacant, Manchester United ar putea risca mult.

Tehnicianul de pe Old Trafford, Erik ten Hag, a precizat că viitorul atacant trebuie să aducă un aport de calitate asupra lotului, nu doar cantitate. În urmă cu trei ani, United l-a adus pe Odion Ighalo sub formă de împrumut, dar fotbalistul de atac nu a înscris decât cinci goluri în 23 de apariții pentru „diavolii roșii”.

„Am pierdut un atacant așa că trebuie să găsim altul, dar trebuie să fie potrivit și să aducă echipei calitate, nu doar să fie aici cantitativ. Criteriile sunt înalte aici la Manchester United”, a spus Erik ten Hag, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

