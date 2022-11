Manchester United, decizie dură în privința lui Cristiano Ronaldo!

Șefilor de pe Old Trafford nu le-a picat deloc bine gestul făcut de CR7, cel mai bine plătit jucător din lotul lui Erik ten Hag, și pregătesc și alte ”pedepse” pentru Ronaldo, pe lângă amenda uriașă, de un milion de euro.

Manchester United vrea să-i interzică lui Ronaldo să se întoarcă la baza sportivă de la Carrington după Cupa Mondială din Qatar, informează jurnalistul Fabrizio Romano. Conducerea lui United ar urma să ia și alte măsuri după gestul portughezului.

În plus, se ia în calcul rezilierea contractului. United vrea să invoce anumite un prejudiciu de imagine pe care portughezul l-a adus clubului prin declarațiile oferite lui Piers Morgan.

It’s true that Manchester United are prepared to instruct Cristiano Ronaldo not to return to Carrington after World Cup, this is the plan as things stand. ???????? #MUFC

This is one of the first steps after the interview — more will follow in the next days. pic.twitter.com/B4gwNUJ54c