Primul transfer al cetățenilor este aici! E brazilian și costă 50.000.000 euro

Manchester City a reușit să-l transfere pe Savio, unul dintre cei mai în vogă jucători din La Liga.

Transferul a fost confirmat de jurnalistul Fabrizio Romano, care a anunțat pe Twitter / X că extrema dreaptă braziliană a semnat deja contractul cu echipa campioană a Angliei și se va alătura clubului după ce se termină Copa America.

???????? EXCL: Manchester City sign all documents to bring Sávio back to the club after the Copa América.

It’s now all completed, Sávio signs for Manchester City from Troyes after excellent loan spell at Girona.

Despite many proposals, City don’t sell Sávio and bring him back. ???????? pic.twitter.com/cj8cj7koiF