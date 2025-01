Liverpool nu se dezminte! Ce s-a întâmplat în partida cu Brentford, în Premier League

Ce a declarat Jurgen Klopp despre o posibilă retrogradare a lui Manchester City

Manchester City riscă să aibă de suferit din cauza fair-play-ului financiar, dacă zvonurile apărute în presa din Anglia se vor adeveri. Astfel, pe lângă faptul că depunctarea va fi inevitabilă în cazul în care va fi demonstrată eventuala vinovăție, Manchester City poate fi chiar și retrogradată din Premier League, în funcție de gravitatea situației.

În funcție de verdictul care va fi dat în procesul în care este implicată campioana din Premier League, Liverpool ar putea să câștige două titluri, din sezoanele 2018-2019, respectiv 2021-2022, când a încheiat în spatele grupării din Manchester.

Întrebat despre acest subiect, Jurgen Klopp a oferit un răspuns neașteptat: "Am avut această discuție când am plecat. Nu am petrecut prea mult timp în Mallorca, deoarece am avut diferite proiecte. Dar dacă s-ar întâmpla, le-am spus tuturor să vină: 'Luați un avion spre Mallorca. Voi cumpăra berea! Vom avea propria paradă în grădină'. Vom vedea, nu sunt la curent cu subiectul".