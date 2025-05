Transferul de șapte milioane de lire sterline la Chelsea a fost urmat de un împrumut în Bundesliga, la Werder Bremen, pentru un prim an în top 5 campionate europene, un sezon de rodaj înaintea revenirii pe Stamford Bridge. Care s-a produs în 2013, odată cu întoarcerea lui Jose Mourinho, însă transferul promițător avea să se transforme rapid în "nepotrivire de caracter".

Cu asigurări din partea lui Special One că va deveni o piesă importantă în puzzle-ul viitorului albaștrilor, KDB s-a întors la Londra cu gândul la un sezon al afirmării și al confirmării, în care Mourinho îl va ajuta să-și atingă potențialul. Însă a sfârșit vândut rapid la Wolfsburg, pentru 18 milioane de euro, în ceea ce a fost și va rămâne unul dintre marile semne de întrebare din cariera legendarului antrenor portughez. Care a avut propria teorie legată de pierderea unui viitor superstar:

"Am vrut să-l păstrez, dar mi-a spus că nu-i stă în caracter să concureze pentru un loc de titular. Avea nevoie de o echipă în care să știe că va juca fiecare meci, că e important. Are nevoie de încredere, de siguranță. Și nu am fost fericit când a plecat! Nu mi-a spus că nu poate controla presiunea, mi-a spus că vrea să joace în fiecare weekend. Iar eu i-am spus că aici e Chelsea, e foarte tânăr și că-i avem pe Hazard, Mata, Willian și Schurrle. Și că nu-i pot garanta locul de titular.