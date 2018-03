Aubameyang si-a expus colectia de bolizi in fata hotelului, iar el merge cu cea mai ieftina masina din parcarea lui Chelsea. Ce masina are N'Golo Kante

N'Golo Kante i-a impresionat inca o data pe englezi cu modestia sa. Fotbalistul maratonist al lui Chelsea, fost campion cu Leicester, conduce un Mini.

Kante este unul dintre cei mai apreciati mijlocasi din Premier League si chiar din lume. Francezul lui Chelsea este extrem de iubit pentru dedicarea aratata pe terenul de fotbal.

Chiar daca nu este la fel de talentat ca Messi sau Neymar, Kante compenseaza prin ambitia extraordinara si prin munca. El este fotbalistul cu cei mai multi kilometri alergati!

Kante este un fotbalist modest si in viata de zi cu zi. Mijlocasul conduce un Mini Cooper, spre deosebire de alti jucatori platiti cu milioane, care au in parcare bolizi Ferrari, Lamborghini ori Bugatti.

"Nu am fost niciodata disperat dupa masinile scumpe. Am un Mini de cand mi-am luat permisul in Anglia. Cu el am invatat sa conduc pe partea stanga. L-am luat cand eram la Leicester si tot cu el merg si acum", a povestit el pentru Sunday Times.

The best midfielder in the world...Kante drives a 2015 Mini Cooper S. ???????? #cfc pic.twitter.com/L8l02ouk2i" — FEMI Michael Jnr (@OshoJnr) March 17, 2017

Spre deosebire de Kante, gabonezul Aubameyang, achizitionat in iarna de Arsenal, si-a transportat colectia de bolizi la Londra. El a ocupat parcarea hotelului in care este cazat cu un Porsche, un Ferrari, un Lamborghini si un Range Rover.